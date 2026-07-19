மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று நிழற்கூடம் அமைக்க முடிவு
மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று நிழற்கூடம் அமைக்க முடிவு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:46 AM
அரவக்குறிச்சி:ஆத்துமேடு
பகுதி அரவக்குறிச்சியில் இருந்து பாளையம் மற்றும் கரூரிலிருந்து ஆறு
ரோடு, வெஞ்சமாங்கூடலுார் வழியாக புங்கம்பாடி செல்லும் மாவட்டத்தின்
முக்கிய சாலை சந்திக்கும் இடமாக உள்ளது.
இப்பகுதியில் இருந்து
பொதுமக்கள், தொழிலாளர்கள், மாணவர்கள் பஸ்சுக்காக
காத்திருக்கின்றனர். ஆனால் பஸ் நிறுத்தத்தில், பயணிகள் நிழற்கூடம்
இல்லாததால் வெயில் மற்றும் மழை காலங்களில் சிரமத்திற்குள்ளாகி
வருகின்றனர். இதனால் நிழற்கூடம் அமைக்க வேண்டும் என்பது, இப்பகுதி
மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ளது.
இதை வலியுறுத்தி கடந்த,
14ம் தேதி சி.பி.ஐ., லிபரேஷன் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் பொன்னுத்துரை,
புங்கம்பாடி கிளை செயலாளர் ரெங்கசாமி ஆகியோர் தலைமையில்,
ஆத்துமேட்டில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டது.
பொதுமக்கள் திரண்ட நிலையில், போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். தொடர்ந்து,
அரவக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றிய துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்
திருமூர்த்தி, புங்கம்பாடி கீழ்பாகம் கிராம நிர்வாக அலுவலர்
முருகானந்தம் ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஒரு வாரத்தில் உரிய
தீர்வு காணப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர்.
அதன்படி,
அரவக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில், வட்டார வளர்ச்சி
அலுவலர் ஜெகநாதன் தலைமையில் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. அதில்,
மக்களின் கோரிக்கையை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, விரைவில்
நிழற்கூடம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என. அதிகாரிகள்
உறுதியளித்தனர்.