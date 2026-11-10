/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தீபாவளி கேதார நோன்பு விழா
ADDED : நவ 09, 2026 06:21 AM
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கரூர்:கரூர் ஜவஹர் பஜார் வாசவி மஹாலில், தீபாவளி கேதார கவுரி நோன்பு விழா நடந்தது.
நாடு
முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை நாளில், கேதார கவுரி நோன்பு அனுசரிப்பது
வழக்கம். நடப்பாண்டு நேற்று, கரூர் ஜவஹர் பஜாரில் உள்ள வாசவி மஹாலில்
கேதார கவுரி நோன்பு அனுசரிக்கப்பட்டது.
அதில், நோன்பு கலசம்
வைக்கப்பட்டு, இறை வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. பிறகு, நோன்பு விழாவில்
பங்கேற்றவர்களுக்கு, பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. விழாவில், ஏராளமான
பெண்கள் உள்பட தம்பதியர் பங்கேற்றனர்.