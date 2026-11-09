பாதுகாப்பான தீபாவளி துண்டு பிரசுரம் வழங்கல்

ADDED : நவ 08, 2026 06:30 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை சார்பில், பாதுகாப்பாக பட்டாசு
வெடிக்க பொதுமக்களுக்கு துண்டு பிரசுரம் வழங்கி விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு,
தனியார் பள்ளிகள் உட்பட பல்வேறு இடங்களில் விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, அரவக்குறிச்சி
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை சார்பில், பொதுமக்களுக்கு
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் துண்டு பிரசுரங்கள் வினியோகம்
செய்யப்பட்டது.
அதில், பெரியவர்களின் கண்காணிப்பில்
குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும்; நீண்ட ஊதுபத்தி உபயோகித்து
பக்கவாட்டில் நின்று பட்டாசு கொளுத்த வேண்டும்; வீட்டிற்கு வெளியே
திறந்தவெளியில் மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்; பட்டாசுகளை
கொளுத்தி மேலே துாக்கி எறிந்து விளையாடக்கூடாது; பட்டாசு மீது தகர
டப்பாவை போட்டு மூடி வேடிக்கை பார்த்தால் அது வெடிக்கும் போது விபத்து
நேரிட கூடும்; குடிசை பகுதி, மருத்துவமனை மற்றும் பெட்ரோல் பங்க்
அருகில் வெடிகளை வெடிக்க கூடாது என, விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தப்பட்டது.