/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ அரசு ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:27 AM
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கரூர்:தமிழ்நாடு
அரசு ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில், மாவட்ட தலைவர்
சாமுவேல் சுந்தர பாண்டியன் தலைமையில், தலைமை தபால் நிலைம் முன்,ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அதில் மத்திய அரசின், 8வது ஊதியக் குழுவில்
ஓய்வூதியர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும், பழைய ஓய்வூதிய
திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும், 70 வயது நிரம்பிய
ஓய்வூதியர்களுக்கு, 10 சதவீதம் கூடுதலாக வழங்க வேண்டும், அனைத்து
ஓய்வூதியர்களுக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம், 1.50 லட்ச ரூபாய் வழங்க
வேண்டும் உள்ளிட்ட, பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில்,
மாவட்ட செயலாளர் சக்தி வேல், பொருளாளர் மோகன் குமார், சி.ஐ.டி.யு.,
மாவட்ட செயலாளர் சுப்பிரமணியன், அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர்
பொன் ஜெயராம் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.