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இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:08 AM
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கரூர்:இந்திய
ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம், கரூர் மாவட்ட கிளை சார்பில், மாவட்ட செயலாளர்
சிவக்குமார் தலைமையில், கரூர் தலைமை தபால் நிலையம் முன் ஆர்ப்பாட்டம்
நடந்தது.
அதில், புதுடெல்லியில் நீட் தேர்வை கண்டித்து நடந்த
போராட்டத்தில், மாணவர்கள் மீது நடந்த தாக்குதலை கண்டித்தும், நாடு
முழுவதும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும், கோஷம்
எழுப்பப்பட்டது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில்,
மாவட்ட மா.கம்யூ., கட்சி செயலாளர் ஜோதிபாசு, ஒன்றிய செயலாளர்
முருகேசன், நகர செயலாளர் தண்டபாணி, சி.ஐ.டி.யு., நிர்வாகிகள் ராஜா
முகமது, சுப்பிரமணியம், ஜீவானந்தம் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.