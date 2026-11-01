/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தேர்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
தேர்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
தேர்தல் ஆணையரை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 31, 2026 07:20 AM
அ நிறம் | அளவு
குளித்தலை:குளித்தலை
பஸ் ஸ்டாண்ட் காந்தி சிலை முன், நேற்று தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத்
குளித்தலை கிளை சார்பாக, இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமாரை
பதிவு நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தியும், எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும்
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடைமுறைக்கு எதிராகவும்
கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கிளை பொறுப்பாளர் முகமது அனிபா
தலைமை வகித்தார். மாநில பொதுச் செயலாளர் முஜிபுர் ரஹ்மான், தேர்தல் ஆணையம்
மத்திய பா.ஜ., அரசுக்கு துணை போவதாகவும், எஸ்.ஐ.ஆர்., நடைமுறை
மூலம், 13 கோடிக்கு அதிகமான மக்களின் வாக்குரிமை
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கடும் குற்றம் சாட்டி பேசினார்.
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத் உறுப்பினர்கள், பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.