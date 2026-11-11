விபத்தில் சிக்கிய டி.இ.ஓ.,- ஜீப்; விதிமீறல் அம்பலம் மாற்றுப்பணியாக வந்தவர் மீது பாய்ந்தது வழக்கு
விபத்தில் சிக்கிய டி.இ.ஓ.,- ஜீப்; விதிமீறல் அம்பலம் மாற்றுப்பணியாக வந்தவர் மீது பாய்ந்தது வழக்கு
UPDATED : நவ 10, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM
கரூர்: கரூர் மாவட்ட கல்வி அலுவலரின் ஜீப் மோதியதில் தொழிலாளி இறந்தார். இதில் பள்ளி ஆய்வக உதவியாளர், டிரைவராக நியமிக்கப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.
திருச்சி – கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை, குளித்தலை அருகே மேல குறப்பாளையம் பிரிவு சாலையில், கடந்த, 6ம் தேதி நள்ளிரவு, 11:30 மணியளவில் மருதுார் டவுன் பஞ்., மைலாடும்பாறையை சேர்ந்த தொழிலாளி சுப்பிரமணி வந்த பைக் மீது, கரூர் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் சண்முகவேல் பயன்படுத்தி வரும் அரசு ஜீப் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சுப்பிரமணி, திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் மறுநாள் இறந்தார். இந்த விபத்து குறித்து அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட கல்வி அலுவலக பணியாளர்கள் கூறியதாவது:
மாவட்ட கல்வி அலுவலர் சண்முகவேலின், ஜீப் டிரைவர் விடுப்பில் சென்று விட்டதால், வாங்கல் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி ஆய்வக உதவியாளர் பாலசுப்ரமணியன், மாற்றுப்பணியில் நியமிக்கப்பட்டு டிரைவராக பயன்படுத்தி வந்தனர். தீபாவளி விடுமுறைக்கு சொந்த ஊரான கடலுார் செல்வதற்காக, திருச்சி வரை அரசு ஜீப்பில் சண்முகவேல் சென்றார். திருச்சியில் அவரை இறக்கி விட்டு திரும்பும்போது விபத்து நேரிட்டுள்ளது. ஆய்வக உதவியாளரை விதிகளுக்கு புறம்பாக டிரைவராக பயன்படுத்தியது, அரசு வாகனத்தை சொந்த பயன்பாட்டுக்கு எடுத்தது என பல விதிமீறல் நடந்துள்ளது.
இவ்வாறு கூறினர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ராஜூ கூறுகையில், ‘‘விபத்து தொடர்பாக, பாலசுப்ரமணியன் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட எப்.ஐ.ஆர்., நகல் கிடைத்தவுடன், அவர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அரசு வாகனத்தை சொந்த பயன்பாட்டுக்கு இயக்கியது தொடர்பாக சண்முகவேலிடமும் உரிய விளக்கம் கேட்கப்படும்,’’ என்றார்.