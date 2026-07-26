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பண்டரிநாதன் கோவில் கருவறையில் சுவாமியை தொட்டு வணங்கிய பக்தர்கள்

பண்டரிநாதன் கோவில் கருவறையில் சுவாமியை தொட்டு வணங்கிய பக்தர்கள்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:06 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:06 AM

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கரூர்:கரூர் பண்டரிநாதன் கோவிலில், ஆஷாட ஏகாதசி திருவிழாவையொட்டி, பக்தர்கள் நேற்று கருவறைக்குள் சென்று சுவாமியை தொட்டு வணங்கினர்.

கரூர் ஜவஹர் பஜார் பகுதியில், பிரசித்தி பெற்ற பண்டரிநாதன் கோவிலில், நேற்று முன்தினம் மாலை, துக்காரம் கொடியேற்றம் மற்றும் லட்சார்ச்சனையுடன், ஏகாதசி திருவிழா துவங்கியது. நேற்று அதிகாலை, பண்டரிநாதன் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபி ேஷகம் செய்யப்பட்டு, மஹா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து ஏராளமான பக்தர்கள், கருவறைக்குள் சென்று, மூலவர் சுவாமியை தொட்டு வணங்கினர். அவர்களுக்கு, கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. பிறகு, சுவாமி நகர்வீதி புறப்பாடு, திவ்ய நாம சங்கீர்த்தனத்துடன் நடந்தது.

இன்று காலை, 6:00 மணிக்கு பண்டரிநாதன் சுவாமிக்கு காவிரியாற்றில் தீர்த்தவாரி, மாலை, 6:00 மணிக்கு ஆஞ்சநேயர் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடக்கிறது.

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