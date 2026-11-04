தேர்வு கட்டணம் வசூல் கூடாது பள்ளி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு
தேர்வு கட்டணம் வசூல் கூடாது பள்ளி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு
ADDED : நவ 03, 2026 05:51 AM
கரூர்: தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு நிதிஉதவி பெறும் பள்ளிகளில், 6 முதல் பிளஸ் 2 வரை பயிலும் மாணவர்களிடம், தேர்வுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் மற்றும் முறையற்ற கட்-டணங்கள் எதையும் வசூலிக்கக் கூடாது என, பள்-ளிக்கல்வி இயக்குனர் லதா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக, அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும், அவர் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தொடரப்பட்ட வழக்கில், அரசு மற்றும் அரசு நிதி-உதவி பெறும் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில், 6 முதல் பிளஸ் 2 வரை பயிலும் மாணவர்களிடம், தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் மற்றும் எவ்வித முறையற்ற கட்ட-ணங்களும் வசூலிக்கக் கூடாது என, இடைக்கால தடை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும், இது குறித்து உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்க வேண்டும். மாணவர்கள் எவரிடமும் வினாத்தாள் கட்டணமோ அல்லது இதர முறை-யற்ற கட்டணங்களோ வசூலிக்கப்படுவதை முழு-மையாக தவிர்க்க வேண்டும்.இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.