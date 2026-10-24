குளித்தலையில் ஓட்டுச்சாவடி மையம் மறு சீரமைப்பு குறித்து கலந்தாய்வு
குளித்தலையில் ஓட்டுச்சாவடி மையம் மறு சீரமைப்பு குறித்து கலந்தாய்வு
ADDED : அக் 23, 2026 06:59 AM
குளித்தலை:குளித்தலை சப்-கலெக்டர்
அலுவலகத்தில் நேற்று ஓட்டுச்சாவடி மையங்களின், மறு சீரமைப்பு
தொடர்பாக, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சி
பிரமுகர்களுடன் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது
.சப்-கலெக்டர்
சேஷத்ரி மயும் தீபி சானு தலைமை வகித்து, தேர்தல் விதிமுறை குறித்து
விளக்கம் அளித்தார். நேர்முக உதவியாளர் மகேந்திரன், தாசில்தார்
மதிவாணன், தேர்தல் தனி தாசில்தார் நீதிராஜன் ஆகியோர் முன்னிலை
வகித்தனர். கலந்தாய்வு கூட்டத்தில், 'குளித்தலை நகராட்சி, நங்கவரம்
பகுதியில் சில வார்டுகளில் வாக்காளர்கள் இரண்டு ஓட்டுச்சாவடியில்
ஓட்டுப்பதிவு செய்ய வேண்டிய நிலை இருந்து வருகிறது. இது குறித்து,
ஏற்கனவே அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களும், ஒரே
ஓட்டுச்சாவடியில் ஓட்டுப்பதிவ செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என
தெரிவித்துள்ளோம்,' என்றனர்.
தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., - பா.ஜ., -
த.வெ.க., உள்ளிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி பிரமுகர்கள் மற்றும்
அரசு அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.