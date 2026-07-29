மாயனுார் தென்கரை பாசன விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடல்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:57 AM
குளித்தலை; குளித்தலை, வைகைநல்லுார் அக்ரஹாரத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில், மாயனுார் தென்கரை பாசன விவசாயிகளுடன் கலந்துரை-யாடல் நடந்தது.
சங்க துணைத் தலைவர் சேட்டு தலைமை வகித்தார். செயலாளர் சம்பத் சங்க செயல்பா-டுகள் குறித்து பேசினார். துணை செயலாளர் கண்ணதாசன், பொருளாளர் சோமசுந்தரம் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். சிறப்பாளராக காவிரி படுகை விவசாயிகள் சங்க தலைவர் வளையபட்டி ஜெயராமன், நங்கவரம், தொட்-டியம், முசிறி, மாயனுார், லாலாபேட்டை பகு-தியில் உள்ள விவசாய சங்க பொறுப்பாளர்கள் பேசினர்.
கூட்டத்தில், தேர்தல் வாக்குறுதியில் முதல்வர் கூறியபடி அனைத்து விவசாய கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். சம்பா பருவத்திற்கு விதை, உரம், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை தரமானதாக வழங்க வேண்டும். கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள, குளித்தலை - மருதுார் உமை-யாள்புரம் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே, போக்குவ-ரத்து வசதியுடன் கதவணை திட்டத்தை உடனடி-யாக நிறைவேற்ற வேண்டும். நெல்லுக்கு குறைந்தபட்சம் ஆதார விலையாக, 2,500 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். அனைத்து காட்டு வாரி வாய்க்-கால்களையும் துார்வார வேண்டும் உள்ளிட்ட ஒன்பது தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இதில், 500க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், விவ-சாய சங்க பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
சங்க பொறுப்பாளர் ஜெயக்குமார் நன்றி கூறினார்.