ADDED : நவ 20, 2026 03:57 AM
அரவக்குறிச்சி:மக்களின்
கோரிக்கையை ஏற்று, சின்னதாராபுரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில்
சாலையோரம் கொட்டப்பட்டிருந்த குப்பையை அகற்றும் பணி, மண்டல துணை
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மேற்பார்வையில் நடைபெற்றது.
சின்னதாராபுரம்
கடைவீதியில் இருந்து ஈஸ்வரன் கோவில், காளியம்மன் கோவில் செல்லும்
சாலையில் ஆங்காங்கே குப்பை கொட்டப்பட்டு, துர்நாற்றம் வீசியது. மேலும்
அருகில் உள்ள குடியிருப்புவாசிகளுக்கு தொற்று ஏற்படும் அபாயம்
ஏற்பட்டது. இதை அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் பலர் கோரிக்கை
விடுத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், சாலையோரங்களில் தேங்கிக்
கிடந்த குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் நிலை இருந்ததை
தொடர்ந்து, அப்பகுதியில் துாய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
மண்டல
துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் விவேகானந்தன் மேற்பார்வையில் நடந்த
இப்பணியில், சாலையோரம் கொட்டப்பட்டிருந்த குப்பை அகற்றப்பட்டு
சுத்தம் செய்யப்பட்டது.
மேலும், பொதுமக்கள் சாலையோரங்களில் குப்பை கொட்டாமல்,
சுற்றுப்புறத்தை துாய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும் என, அறிவுறுத்தப்பட்டது.