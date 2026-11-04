/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ 4, 5ல் வீடுகளுக்கு ரேஷன் வினியோகம்
ADDED : நவ 03, 2026 05:48 AM
அ நிறம் | அளவு
கரூர்: வரும், 4, 5 ஆகிய தேதிகளில் முதியோரின் வீடு-களுக்கு சென்று, ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்-படும் என, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தெரி-வித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:பொது வினியோக திட்டத்தின் கீழ் வயது முதிர்ந்தோர், மாற்றுத்திறனாளி ரேஷன் அட்டை-தாரர்களின் இல்லத்திற்கு சென்று அரிசி, சர்க்-கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் வினியோகம் செய்-யப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி, 771 ரேஷன் கடை-களை சேர்ந்த, 34,087 ரேஷன் அட்டைதாரர்களின் இல்லங்களுக்கே சென்று, ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. வரும், 4, 5 ஆகிய தேதிகளில் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.