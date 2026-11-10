/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்
ADDED : நவ 07, 2026 06:20 AM
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கரூர்:கரூர்
மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில், கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி
தலைமையில், நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடந்தது.
அதில்,
6.14 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட, புதிய கட்டடங்களை
பால் வள மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி திறந்து வைத்தார்.
பிறகு, பல்வேறு துறைகளின் சார்பில், 7.46 கோடி ரூபாய் செலவில், 142
பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. விழாவில்,
எம்.பி., ஜோதிமணி, கிருஷ்ணராய புரம் எம்.எல்.ஏ., சத்யா, கரூர்
மாநகராட்சி மேயர் கவிதா, ஆணையாளர் பிரித்திவிராஜ், டி.ஆர்.ஓ.,
விமல்ராஜ், ஆர்.டி.ஓ., கார்த்திகேயன் உள்பட, பல்வேறு அரசு துறை
அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.