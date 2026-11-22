மாவட்டத்தில் 409.02 மி.மீ., மழை குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல்
மாவட்டத்தில் 409.02 மி.மீ., மழை குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல்
ADDED : நவ 21, 2026 04:30 AM
கரூர்;''கரூர் மாவட்டத்தில், நடப்பு நவ., மாதம் வரை, 409.02 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது,'' என, கலெக்டர்
பிரசன்னா ராமசாமி தெரிவித்தார்.
கரூர்
மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில்,
நேற்று நடந்தது. அதில், விவசாயிகள் தரப்பில் இருந்து எழுப்பப்பட்ட
பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அரசு துறை அதிகாரிகள் பதிலளித்தனர்.
பின்,
கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி பேசியதாவது: கரூர் மாவட்டத்தில்,
இயல்பான ஆண்டு மழையளவு, 652.20 மி.மீ., ஆகும். நடப்பு நவ., மாதம் வரை,
409.02 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது. இயல்பான அளவை விட, 192.38 மி.மீ., மழை
குறைவாக பெய்துள்ளது.
மேலும், கரூர் மாவட்டத்தில் நெல்,
சிறுதானியங்கள், உணவு தானியங்கள், எண்ணெய் வித்துக்கள், பருத்தி,
கரும்பு என, 21,025 ஹெக்டேரில் வேளாண் பயிர்கள் சாகுபடி
செய்யப்பட்டுள்ளது. தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை,
காய்கறி, பழங்கள், நறுமண பயிர்கள், மூலிகை பயிர்கள்,
தோட்டப்பயிர்கள், மலர் பயிர்கள் என, 19,690 ஹெக்டேர் பரப்பளவில்
சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. கரூர் மாவட்டத்தில் ரபி பருவ பயிர்கள்
சாகுபடிக்காக, அனைத்து தனியார் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களில்,
தேவையான அளவில், 5,755 மெட்ரிக் டன் ரசாயன உரங்கள் இருப்பு
வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வடகிழக்கு பருவமழையை பயன்படுத்தி,
விவசாயிகள் பயிர் சாகுபடி மேற்கொண்டு, மழைநீரை முழுமையாக சேமித்து,
நீர் மேலாண்மையை மேம்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
கூட்டத்தில்,
டி.ஆர்.ஓ., தங்கவேல், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் சிவக்குமார், கூட்டுறவு
சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அபிராமி, வேளாண்மை இணை இயக்குனர்
மல்லிகா, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (விவசாயம்) சாவித்திரி
உள்பட, அரசு துறை அதிகாரிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.