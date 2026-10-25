கரூரில் மாவட்ட தி.மு.க., செயற்குழு கூட்டம்

ADDED : அக் 24, 2026 06:50 AM
கரூர்:கரூர்
மாவட்ட தி.மு.க., செயற்குழு கூட்டம், மாவட்ட செயலாளரும், கோவை தெற்கு
தொகுதி எம்.எல்.ஏ., வுமான செந்தில் பாலாஜி தலைமையில், கட்சி
அலுவலகத்தில் நடந்தது.
அதில், தி.மு.க., தலைமை செயற்குழு
முடிவின்படி, கரூர் மாவட்டத்தில் நிர்வாக சீரமைப்பை, தலைமை
பிரதிநிதிகள் தலைமை தணிக்கை குழு உறுப்பினர் முகமது சகி, முன்னாள்
எம்.எல்.ஏ.,
பிரபாகரன் முன்னிலையில், கரூர் மாவட்ட தி.மு. க., செயற்குழு அங்கீகரிக்கிறது என, முடிவு செய்யப்பட்டது.
கூட்டத்தில்,
குளித்தலை எம்.எல்.ஏ., சந்திரன், அரவக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., இளங்கோ,
சட்டத்துறை இணை செயலாளர் மணிராஜ், தொழிலாளர் அணி துணை செயலாளர்
விஜயகுமார், துணை மேயர் தாரணி சரவணன், மாவட்ட துணை செயலாளர் ரமேஷ்
பாபு, மாநகர செயலாளர் கனகராஜ், பகுதி செயலாளர்கள் குமார், பாண்டியன்,
ராஜா உள்பட, தி.மு.க., நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.