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/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ நெருங்கி வரும் உள்ளாட்சி தேர்தல் கட்சி தாவ தயாராகும் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வினர்

நெருங்கி வரும் உள்ளாட்சி தேர்தல் கட்சி தாவ தயாராகும் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வினர்

நெருங்கி வரும் உள்ளாட்சி தேர்தல் கட்சி தாவ தயாராகும் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வினர்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:47 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:47 AM

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கரூர்; உள்ளாட்சி தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த, தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வினர், த.வெ.க.,வுக்கு தாவ தயாராகி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த, 2019 டிசம்பரில், அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், ஊரக பகுதிகளுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தது.அதில் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள, 8 பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவி மற்றும் மாவட்ட பஞ்., தலைவர் பதவிகளை, அ.தி.மு.க., கைப்பற்றியது. இவர்க-ளது பதவிக்காலம் கடந்த, 2024ல் நிறைவு பெற்-றது.

அதன் பிறகு, அப்போதைய தி.மு.க., ஆட்சியில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கவில்லை. தற்-போது வரை, சிறப்பு அதிகாரிகள் ஊரக உள்-ளாட்சி அமைப்புகளை கவனித்து வருகின்றனர். மேலும் மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் டவுன் பஞ்சாயத்துகளில், மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பதவி காலம் வரும், 2027 மார்ச் மாதம் நிறைவு பெறு

கிறது. எனவே ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை, ஒரே கட்டமாக நடத்த, த.வெ.க., அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், தி.மு.க., கூட்டணியில் இருந்த காங்., - கம்யூ., - வி.சி.க., - முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகள், த.வெ.க., அரசுக்கு ஆதரவு அளித்துள்-ளன. மேலும், கரூர் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வில் அமைச்சர், மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்புகளை வகித்த விஜயபாஸ்கர், தனது எம்.எல்.ஏ., பத-வியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, த.வெ. க.,வுக்கு தாவி விட்டார்.

கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி அந்-தஸ்தை இழந்து விட்ட நிலையில், கரூர் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வினர் சிலர், முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரை தொடர்ந்து, உள்-ளாட்சி தேர்தலை மனதில் வைத்து கொண்டு, த.வெ.க.,வுக்கு தாவ தயாராகி

வருகின்றனர்.

அதேபோல், கரூர் மாவட்ட தி.மு.க., செயலாளர் செந்தில் பாலாஜி, கோவை தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.,வாக உள்ளார். அவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன. த.வெ.க., அரசை கவிழ்க்க, எம்.எல்.ஏ.,க்களை பேரம் பேசிய வழக்கில், செந்தில் பாலாஜி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஜாமின் பெற்றிருந்தாலும், தொடர்ந்து தலைம-றைவாகவே உள்ளார்.

கரூரில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளை தாக்கிய வழக்கில், செந்தில் பாலாஜி தம்பி அசோக்குமார், கரூர் மாநகராட்சி மேயர் கவிதா உள்பட, 70க்கும் மேற்பட்ட தி.மு.க.,வினர் மீது, கரூர் டவுன் மற்றும் தான்தோன்றிமலை போலீசார் வழக்கு பதிந்துள்ளனர். இதனால், தி.மு.க.,வினரும் அரசியல் எதிர்காலம், உள்-ளாட்சி தேர்தலை கணக்கில் கொண்டு, த.வெ.க.,வில் இணைய ஆர்வம் காட்டி வருகின்-றனர்.

முதல்வரை சந்தித்த கரூர் மேயர்

முதல்வர் விஜய் கடந்த, 10ல், கரூரில் நடந்த மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம், கலெக்டர் அலுவல-கத்தில் பணி நியமன ஆணை வழங்குதல் உள்-ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார்.

அப்போது, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் முதல்வர் விஜயை சந்தித்து, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த கரூர் மாநகராட்சி மேயர் கவிதா பூங்கொத்து வழங்-கினார். பிறகு, கரூர் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜி-னாமா செய்து விட்டு, த.வெ.க.,வில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருடன், மேயர் கவிதா சகஜமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார். த.வெ.க., ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு, தமிழகத்தில் உள்ள, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த எந்த மேயரும், முதல்வர் விஜயை சந்திக்கவில்லை. ஆனால், கரூர் மேயர் கவிதா, முதல்வர் விஜயை சந்தித்த விஷயம் பேசும் பொருளாக மாறி வருகிறது.

ஏற்கனவே, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த கரூர் மாநக-ராட்சி, 2வது மண்டல குழு தலைவர் அன்பரசன் முதலில், அ.தி.மு.க.,வில் சேர்ந்தார். தற்போது, அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி, த.வெ.க.,வில் இணைந்து விட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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