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தி.மு.க., - 'மாஜி' எம்.பி., வீடு முன் தொழிலாளர்கள் போராட்டம்
தி.மு.க., - 'மாஜி' எம்.பி., வீடு முன் தொழிலாளர்கள் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:13 AM
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கரூர்: கரூர் அருகே தி.மு.க., -- 'மாஜி' எம்.பி., வீட்டின் முன், தொழிலாளர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
கரூர் சின்ன ஆண்டாங்கோவிலை சேர்ந்த தி.மு.க., முன்னாள் எம்.பி., - கே.சி.பழனிசாமி, 92. இவர், மாயனுாரில், நடத்தி வந்த பை தயாரிக்கும் நிறுவனம், 2019ல் மூடப்பட்டது.
இந்நிலையில் நிறுவனத்தில் வேலை செய்த, 50க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள், உழைப்பூதியம், பி.எப்., உட்பட பணப்பலன்களை கேட்டு, பழனிசாமி வீட்டின் முன், நேற்று மதியம் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
கரூர் போலீசார், மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம், பணப்பலன்கள் கேட்டு நாளை, கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், குறைதீர் முகாமில் மனு கொடுங்கள். முன்னறிவிப்பின்றி மறியலில் ஈடுபட்டால், கைது செய்வதாக எச்சரித்தனர்.
இதையடுத்து, தொழிலாளர்கள், மறியலை கைவிட்டு, கலைந்து சென்றனர்.