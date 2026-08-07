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குப்பைக்கு அபராதம் விதிக்கும் தீர்மானம் முட்டுக்கட்டை போட்ட தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள்

குப்பைக்கு அபராதம் விதிக்கும் தீர்மானம் முட்டுக்கட்டை போட்ட தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:04 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:04 AM

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கரூர்:கரூர் மாநகராட்சியில், குப்பைக்கு அபராதம் விதிக்கும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற, தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகின்றனர்.

கரூர் மாநகராட்சியில், நேற்று முன்தினம் நடந்த கூட்டத்தில், குப்பை எரித்தல் உள்பட பல்வேறு விதிமீறலுக்கு அபராதம் விதிக்கும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. அதில், தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி சட்டவிதிகளின் படி, பொது, தனியார் இடங்களில் குப்பை எரித்தலுக்கு, 500 ரூபாய், பொது இடத்தில் சிறுநீர், மலம் கழித்தலுக்கு, 100 ரூபாய், பொது இடங்களில் வாகனம் கழுவதல், 100 முதல், 1,000 ரூபாய் வரையும், குப்பை கழிவுகளை பிரிக்காமல் ஒப்படைத்தல், குப்பை கொட்டுதல், 100 முதல், 5,000 ரூபாய் வரையும், கோழி இறைச்சி கழிவு கொட்டுதல், 1,000 ரூபாய், சாலையில் கால்நடையை திரிய விடும் உரிமையாளருக்கு, 2,000 ரூபாய் விதிக்கப்படும்.

மேலும் அரசு அலுவலகம், பஸ் ஸ்டாப்பில் போஸ்டர் ஓட்டுதல், 100 ரூபாய், தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பைகள் விற்பனை செய்தால், சில்லறை விற்பனைக்கு, 500 முதல், 5,000 ரூபாய், மொத்த விற்பனைக்கு, 25 ஆயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என தீர்மானம் வைக்கப்பட்டது. இதற்கு தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இதுபோன்று அபராதம் விதித்தால், நாங்கள் எப்படி மக்களை சந்திப்பது. அபராதம் விதிப்பதற்கு, தி.மு.க., தான் காரணம் என்று குற்றம் சொல்வார்கள். இந்த தீர்மானங்களை ஆலோசனை செய்த பின் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறினர். ஆனால் கரூர் மேயர் கவிதா, கமிஷனர் பிரித்திவிராஜ் ஆகியோர் எடுத்து கூறியும், தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற ஒத்துக்கொள்ளவில்லை.

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