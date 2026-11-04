தரைக்கடைகளில் முறைகேடாக பணம் வசூல்: கலெக்டரிடம் தி.மு.க., மனு
தரைக்கடைகளில் முறைகேடாக பணம் வசூல்: கலெக்டரிடம் தி.மு.க., மனு
ADDED : நவ 03, 2026 05:46 AM
கரூர்; கரூர் மாநகராட்சி பகுதியில், தீபாவளி பண்டி-கையை முன்னிட்டு தரைக்கடைகளில் முறை-கேடாக பணம் வசூலிப்பதைத் தடுக்கக் கோரி, தி.மு.க., கரூர் மாநகர மத்திய பகுதி பொறுப்-பாளர் குமார் தலைமையில், கரூர் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தனர்.
அதில், கூறியிருப்பதாவது: கரூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், தீபா-வளி பண்டிகை காலங்களில் சிறு வியாபாரிகள் தற்காலிகமாக தரைக்கடைகள் அமைத்து, வியா-பாரம் செய்து வாழ்வாதாரத்தை ஈட்டி வருகின்-றனர். கடந்த, 5 ஆண்டுகளில் இத்தகைய தரைக்-கடை வியாபாரிகளிடம் எந்தவித பணமும் வசூ-லிக்கப்படாத நிலையில், வரும் தீபாவளியை முன்னிட்டு, தரைக்கடை அமைத்துள்ள வியாபா-ரிகளிடம் முறைகேடாக தலா, 3,500 ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. விதிமு-றைகளுக்கு புறம்பாக வியாபாரிகளிடம் கட்டாய பணம் வசூலில், ஈடுபடுபவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், பண்-டிகை காலத்தில் தற்காலிக கடைகள் அமைத்து வாழ்வாதாரம் ஈட்டும் வியாபாரிகளின் நலனை பாதுகாக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு, கூறப்பட்-டுள்ளது.