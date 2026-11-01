த.வெ.க., ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு தி.மு.க., மகளிரணி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
த.வெ.க., ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு தி.மு.க., மகளிரணி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 06:37 AM
கரூர்:கரூர்
தலைமை தபால் நிலையம் முன், தி.மு.க., மாவட்ட மகளிரணி சார்பில், த.வெ.க.,
ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர் நந்தினிதேவி தலைமை வகித்தார். முன்னாள்
அமைச்சரும், மாவட்ட செயலருமான செந்தில்பாலாஜி பங்கேற்றார்.
தமிழகத்தில், த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து மாநிலம்
முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கு அடியோடு சீர்குலைந்துவிட்டது.
பட்டப்பகலில்
நடைபெறும் கொலைகள், தொடர் கொள்ளை சம்பவங்கள், கட்டுப்பாடின்றி
பெருகிவரும் போதைப்பொருள் புழக்கம் மற்றும் விற்பனை நடக்கிறது.
பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் வன்முறைகள்
அதிகரித்துள்ளதாகவும், குழந்தைகள் கடத்தல் சம்பவங்களால்
பெற்றோர்கள் பெரும் அச்சத்தில உள்ளனர்.
மேலும், அரிசி, பருப்பு,
சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய மளிகை பொருட்களின் கடுமையான
விலைவாசி உயர்வால் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் அன்றாட வாழ்வை நடத்த
முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் என, சுட்டிக்காட்டி கோஷம்
எழுப்பினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் இளங்கோ,
சந்திரன், மாவட்ட மகளிர் தொண்டர் அணி அமைப்பாளர் பிரின்சி, தலைமை
பேச்சாளர்கள் நிரஞ்சனா, கவிதா உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.