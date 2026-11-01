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கரூரில் இன்று தி.மு.க., மகளிர் அணி ஆர்ப்பாட்டம்

கரூரில் இன்று தி.மு.க., மகளிர் அணி ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : அக் 31, 2026 07:17 AM

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ADDED : அக் 31, 2026 07:17 AM

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கரூர்:கரூர் மாவட்ட தி.மு.க., செயலாளரும், கோவை தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.,வுமான செந்தில் பாலாஜி விடுத்துள்ள அறிக்கை:

தமிழகத்தில் த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற நாளில் இருந்து, சட்டம்-ஒழுங்கு சீர் கெட்டுள்ளது. மேலும் சிறுமியர், பெண்கள் மீதான தாக்குதல் அதிகரித்துள்ளது. மின்வெட்டு, அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வு காரணமாக, அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், த.வெ.க., அரசை கண்டித்து மகளிர் அணி சார்பில் இன்று காலை, 10:00 மணிக்கு கரூர் உழவர் சந்தை அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.அதில், எம்.எல்.ஏ., க்கள், மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய, பேரூர் தி.மு.க., நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பங்கேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தை வெற்றியடைய செய்ய வேண்டும்.இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.

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