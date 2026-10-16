திருமண மண்டபங்களில் ஆடை விற்பனை அனுமதியின்றி நடத்தக் கூடாது: கலெக்டர்
திருமண மண்டபங்களில் ஆடை விற்பனை அனுமதியின்றி நடத்தக் கூடாது: கலெக்டர்
ADDED : அக் 16, 2026 07:13 AM
கரூர்:திருமண மண்டபங்கள், ஹோட்டல் அரங்குகளில் ஆடை விற்பனை, உணவு திருவிழாக்கள் ஆகியவை உரிய அனுமதியின்றி நடத்தக் கூடாது என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருமண மண்டபங்கள், நட்சத்திர ஹோட்டல் அரங்குகளில் திருமண நிகழ்ச்சி, விழாக்கள் மற்றும் கூட்டங்கள் உள்ளிட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளை மட்டுமே நடத்த வேண்டும். வணிக நோக்கிலான ஆடை விற்பனை நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு முற்றிலும் அனுமதி இல்லை.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புரைகளின் அடிப்படையில், கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து திருமண மண்டபங்கள், நட்சத்திர ஹோட்டல் அரங்குகளில் நடைபெறும் ஆடை விற்பனை, உணவு திருவிழா, விழாக்கால விற்பனை, பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கூடிய வணிக கண்காட்சி, விளையாடுமிடம், பொருட்காட்சி போன்றவைகளால் அரசுக்கும், உள்ளுர் வணிகர்களுக்கும் வரி மற்றும் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும், தமிழ்நாடு பொதுக் கட்டடங்கள் (உரிமம் வழங்குதல்) சட்டம் 1965ன் படி, கட்டட உரிமம் எந்த உபயோகத்திற்காக வழங்கப்பட்டதோ அதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதால், திருமண மண்டபங்களில் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை உரிய அனுமதியின்றி நடத்தக் கூடாது. அனுமதியின்றி நடத்துபவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
இவ்வாறு, கூறப்பட்டுள்ளது.