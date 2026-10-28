சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம் விழிப்புணர்வு பேனரில் கோவில் கோபுர படம்: சர்ச்சையில் மாநகராட்சி
சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம் விழிப்புணர்வு பேனரில் கோவில் கோபுர படம்: சர்ச்சையில் மாநகராட்சி
ADDED : அக் 28, 2026 05:06 AM
கரூர்: சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம் என்ற விழிப்புணர்வு பேனரில், கோவில் படம் அச்சடிக்கப்பட்டுள்-ளதால், கரூர் மாநகராட்சி சர்ச்சையில் சிக்கியுள்-ளது.
கரூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட, 48 வார்டுகளிலும் நாள்தோறும், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் வீடு வீடாக சென்று குப்பை சேகரிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், பல இடங்களில் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள், தங்கள் பகுதிக்கு அருகி-லுள்ள சாலை ஓரம், பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டி செல்கின்றனர். இதை தடுக்கும் நோக்கில், மாநகராட்சி சார்பில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் எச்சரிக்கை பலகை வைப்பது, விழிப்புணர்வு வாசகம் எழுதுவது உள்ளிட்ட நட-வடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.இதன் ஒரு பகுதியாக, கரூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, திரு.வி.க., சாலையோரத்தில் குப்பை கொட்டப்பட்டு வந்த இடத்தில், மாநக-ராட்சி சார்பில் எச்சரிக்கை பிளக்ஸ் பேனர் ஒட்-டப்பட்டிருந்தது. அதில், 'பொது இடத்தில் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம், எச்சில் துப்ப வேண்டாம், குப்பை போட வேண்டாம்' என்பன போன்ற வாச-கங்கள் இடம் பெற்றிருந்தன. ஆனால், அந்த விழிப்புணர்வு வாசகங்களுக்கு பின்புலமாக, ஹிந்து கோவில் கோபுரத்தின் படம் அச்சடிக்கப்-பட்டிருந்தது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கு, இந்து முன்னணி மாவட்ட செயலாளர் கணேசன், தனது சமூக வலைதளத்தில், 'பொது இடங்களில் அசுத்தம் செய்வதை தடுக்கும் விழிப்புணர்வு பேனரில், பக்தியுடன் வணங்கப்-படும் புனிதமான ஹிந்து கோவில் கோபுரத்தின் படத்தை அச்சிட்டிருப்பது, மத உணர்வுகளை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. இத்த-கைய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, கரூர் மாநக-ராட்சிக்கு ஹிந்து கோவில்களின் படம் மட்-டும்தான் கிடைத்ததா? சர்ச்சைக்குரிய பேனரை மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். அலட்சியமாக செயல்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் போராட்டம் நடத்தப்படும்' என, தெரித்-துள்ளார்.