விடை பெறுகிறது டபுள் டேங்க் காந்தி கிராம மக்கள் சோகம்
விடை பெறுகிறது டபுள் டேங்க் காந்தி கிராம மக்கள் சோகம்
ADDED : அக் 15, 2026 05:31 AM
கரூர்:கரூர் அருகே, அடையாளமாக இருந்த டபுள் டேங்க் (தொட்டி) இடிக்கப்பட உள்ளது.
கரூர்
- திருச்சி சாலையில் காந்தி கிராமம் என்ற பகுதி உள்ளது. 40
ஆண்டுகளுக்கு பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய,
தான்தோன்றிமலை டவுன் பஞ்., சார்பில், இரட்டை டபுள் டேங்க், இரண்டரை
லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட வகையில் (மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி)
கட்டப்பட்டது.
காந்தி கிராமம் பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்க, பொதுமக்கள்
டபுள் டேங்க் என, அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்சில் கூறி டிக்கெட் பெற்று
வந்தனர். அந்த வகையில், காந்தி கிராமத்தின் அடையாளமாக, டபுள் டேங்க்
திகழ்ந்தது. இந்நிலையில், தற்போது கரூர் மாநகராட்சி பொறுப்பில்
உள்ள, டபுள் டேங்கை அகற்றி விட்டு, புதிய மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி அதிக
லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட வகையில் கட்டப்பட உள்ளது. இதனால், பழைய
டபுள் டேங்க் இடிக்கப்பட உள்ளது. இதையடுத்து, காந்தி கிராமம் பகுதியை
சேர்ந்த பொதுமக்கள் சோகத்தில் உள்ளனர்.