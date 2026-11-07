கட்டளை நீரேற்று நிலையத்தில் 'லோ -வோல்டேஜ்' கரூரில் 15 வார்டுகளில் குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு
கட்டளை நீரேற்று நிலையத்தில் 'லோ -வோல்டேஜ்' கரூரில் 15 வார்டுகளில் குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு
ADDED : நவ 06, 2026 05:47 AM
கரூர்:கட்டளை
நீரேற்று நிலையத்தில், 'லோ- வோல்டேஜ்' பிரச்னை காரணமாக கரூர்
மாநகராட்சியில், 15 வார்டுகளில் குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு
ஏற்பட்டுள்ளது.
கரூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட, 48 வார்டுகளில்,
2.14 லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதி மக்களின் தினசரி
பயன்பாட்டிற்கு நாள்தோறும், 290.74 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர்
தேவைப்படுகிறது. இதற்காக காவிரி ஆற்றில் நெரூர், வாங்கல், கட்டளை
ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நீரேற்று நிலையங்கள் மூலமாக, தண்ணீர்
எடுக்கப்பட்டு, பல்வேறு பகுதிகளுக்கு வினியோகம் செய்யப்பட்டு
வருகிறது. இந்நிலையில், கட்டளை நீரேற்று நிலையத்தில் நிலவி வந்த
குறைந்த மின்னழுத்த பிரச்னை காரணமாக, குடிநீர் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, கரூர் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் கூறியதாவது:
கரூர்
மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட, பழைய தான்தோன்றிமலை நகராட்சி,
சணப்பிரட்டி பஞ்., பகுதிகளுக்கு கட்டளை நீரேற்று நிலையத்தில்
இருந்துதான், குடிநீர் வினியோகம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த
நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து, மூலக்காட்டானுார் நீர் உந்து நிலையம்
வழியாக காந்தி
கிராமம், தான்தோன்றிமலை உள்ளிட்ட, 15
வார்டுகளில் உள்ள, 18,000 குடியிருப்புகளுக்கு தினசரி குடிநீர்
வழங்கப்படுகிறது.
340 முதல் 375 வோல்ட்
கடந்த சில வாரங்களாக,
கட்டளை நீரேற்று நிலையத்திற்கு வரும் மின்சாரத்தில் குறைந்த
மின்னழுத்த பிரச்னை நிலவி வருகிறது. இங்குள்ள மின்மோட்டார்களை
இயக்க குறைந்தபட்சம், 415 வோல்ட் மின்சாரம் தேவைப்படும் நிலையில், 340
முதல் 375 வோல்ட் மின்சாரம் மட்டுமே கிடைத்தது. அத்துடன் அடிக்கடி
மின் கம்பிகளில், ஜம்பர் கட் ஏற்பட்டு பல மணி நேரம் தொடர் மின்தடையும்
ஏற்பட்டது. இதனால் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு தண்ணீரை
முழுமையாக ஏற்ற முடியாத சூழல் உருவானது.
மக்களிடையே அதிருப்தி
இதன்
காரணமாக அப்பகுதிகளுக்கு, 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே
குடிநீர் வினியோகம் செய்ய வேண்டிய இக்கட்டான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போது தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகை காலம் நெருங்கி வரும் வேளையில்,
மக்களின் குடிநீர் தேவை அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், போதிய தண்ணீர்
வினியோகிக்க முடியாததால் மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியும்,
எதிர்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு கூறினர்.
இது குறித்து,
புலியூர் மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளர் பாலசுப்பிரமணியன்
கூறுகையில்,''கட்டளை நீரேற்று நிலைய பகுதியில், மின் வழித்தடங்களில்
ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறுகள், குறைந்த மின்னழுத்த பிரச்னை தொடர்பாக
ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது மின் வினியோக பிரச்னை முழுமையாக
சரி செய்யப்பட்டு, சீரான மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது,''
என்றார்.