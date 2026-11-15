விரிவாக்க சாலையில் மின் விளக்கு வாகன ஓட்டுனர்கள் எதிர்பார்ப்பு
விரிவாக்க சாலையில் மின் விளக்கு வாகன ஓட்டுனர்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 06:57 AM
கரூர்:கரூர் அருகே விரிவாக்க சாலையில், மின் விளக்குகள் அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கரூர்
- திருச்சி பழைய சாலை தொழிற்பேட்டை, எஸ்.வெள்ளாப்பட்டி,
மேலப்பாளையம், முடக்கு சாலை வழியாக, 25க்கும் மேற் பட்ட
கிராமங்களுக்கு, பஸ், லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்கள் செல்கின்றன.
குறிப்பாக, தொழிற்பேட்டையில் டாஸ்மாக் குடோன் மற்றும் கொசுவலை
நிறுவனங்களுக்கு, நாள்தோறும், 100க்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் சென்று
வருகின்றன. இதனால், கரூர் - திருச்சி பழைய சாலையில், சமீபத்தில் சாலை
விரிவாக்க பணிகள் நிறைவு பெற்று, தடுப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால்,
மின் கம்பங்கள் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், புதிதாக விரிவாக்கம்
செய்யப்பட்டுள்ள திருச்சி பழைய சாலை இருளில் மூழ்கியுள்ளது.
அந்தவழியாக
செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர். எனவே, புதிய விரிவாக்க
சாலையில் மின் கம்பங்கள் அமைத்து, விளக்குகளை பொருத்த, நெடுஞ்சாலை
துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம்.