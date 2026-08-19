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அதிக வெளிச்சம் பாய்ச்சும் விளக்குகள் விபத்துகளில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்

அதிக வெளிச்சம் பாய்ச்சும் விளக்குகள் விபத்துகளில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:55 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:55 AM

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கரூர்:வாகனங்களில் அதிக வெளிச்சம் பாய்ச்சும் விளக்குகளால், டூவீலர்களில் செல்வோர் விபத்துகளில் சிக்குகின்றனர்.

கரூரில் இருந்து செல்லும் சேலம், கோவை, மதுரை, திருச்சி ஆகிய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நாளுக்கு நாள் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்து வருகிறது. இவ்வழியாக தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கின்றன. இதில் கனரக வாகனங்களான லாரிகள், டிப்பர் லாரிகள், தனியார் பஸ்கள், கார்கள், ஆம்னி பஸ்கள், 100 கி.மீ.,க்கும் மேல் அதிவேகத்தில் செல்கின்றன. இரவில் இவ்வாறு செல்லும் வாகனங்களில், பெரும்பாலானவை அதிக ஒளி உமிழும் சக்தி வாய்ந்த விளக்குகளை பொருத்தி உள்ளனர். இந்த வெளிச்சத்தால், எதிரே இரு சக்கர வாகனங்களில் வருபவர்கள் நிலை குலைகின்றனர். இதனால், இச்சாலைகளில் அடிக்கடி விபத்துகள் நடந்து வருகிறது. பெண்கள், குழந்தைகளுடன் வருபவர்கள் வெளிச்சத்தால் பெரும் சிரமப்படுகின்றனர்.

இது குறித்து இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது: அதிக சக்தி வாய்ந்த விளக்குகளை, சொகுசு வாகனங்களில் பலர் பொருத்தியுள்ளனர். இவை இரவு நேரத்தில், எதிரே வாகனம் ஓட்டி வருபவர்களை தடுமாற செய்கிறது. எவ்வளவு திறன் உள்ள விளக்குகளை பொருத்த வேண்டும் என்று, வாகன விதி உள்ளது. இதனை, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் விளக்க வேண்டும். நெடுஞ்சாலைகளில், அதிக திறன் கொண்ட விளக்குகளை பொருத்தி செல்லும் வாகனங்களை ஆய்வு செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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