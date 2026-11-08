புலியூர் வீரராக்கியம் சாலையில் விளக்கின்றி ஓட்டுனர்கள் தவிப்பு
புலியூர் வீரராக்கியம் சாலையில் விளக்கின்றி ஓட்டுனர்கள் தவிப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 06:10 AM
கரூர்:கரூரில்
இருந்து சுங்ககேட், காந்தி கிராமம், புலியூர் வழியாக திருச்சி மற்றும்
டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு பஸ், லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்கள் சென்று,
வீரராக்கியத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இணைகின்றன.
இதனால்,
சுங்ககேட் முதல் வீரராக்கியம் தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை, கடந்த அ.தி.மு.க.,
ஆட்சியில், சாலை விரிவாக்க பணி தொடங்கியது. முதல் கட்டமாக,
சுங்ககேட் முதல், புலியூர் வரை சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.அதில்,
காந்திகிராமம் வரை சாலையின் நடுவே தடுப்பு அமைக்கப்பட்டு, மின்
கம்பங்கள், விளக்கு போடப்பட்டது. இதையடுத்து, புலியூர் முதல்
வீரராக்கியம் வரையிலும், தற்போது சாலை விரிவாக்க பணிகள் நிறைவு
பெற்று, தடுப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மின் கம்பங்கள்
அமைக்கப்பட வில்லை.
புதிதாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள
புலியூர் - வீரராக்கியம் சாலை, திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை இருளில்
மூழ்கியுள்ளது. இதனால், அந்த வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள்
அச்சத்தில் உள்ளனர். எனவே, புதிய விரிவாக்க சாலையில் மின் கம்பங்கள்
அமைத்து, விளக்குகளை பொருத்த வேண்டும்.