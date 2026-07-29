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'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில் போதை விழிப்புணர்வு பேரணி

'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில் போதை விழிப்புணர்வு பேரணி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:50 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:50 AM

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கரூர்; கரூர் மாவட்டம், கடவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்-திற்குட்பட்ட தரகம்பட்டியில், வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பு சார்பில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.

அமைப்பை சேர்ந்த மணி தொடங்கி வைத்தார். போதையால் ஏற்படும் தீமைகளை கூறி, அனைவரும் விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி எடுத்தனர். தொடர்ந்து பதாகை-களை ஏந்தி, முக்கிய வீதிகள் வழியாக பேரணி சென்றனர். நிகழ்ச்சியில், ஒருங்கிணைப்பாளர் பாஸ்கர், நவீன்குமார், கனகராஜ், வீரமணி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்

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