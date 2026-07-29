ஆடி மாத பவுர்ணமி துர்க்கை அம்மன் தரிசனம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:49 AM
கரூர்; புகழூர் அக்ரஹாரம் துர்க்கை அம்மன் கோவிலில், ஆடி மாத பவுர்ணமியையொட்டி, சிறப்பு அலங்காரம் நேற்று நடந்தது.
பிரசித்தி பெற்ற, புகழூர் அக்ரஹாரம் துர்க்கை அம்மன் கோவிலில், ஆடி மாத பவுர்ணமியை-யொட்டி, மூலவர் அம்மனுக்கு பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம், திருமஞ்சனம் உள்-ளிட்ட, 18 வகையான வாசனை திரவியங்கள் மூலம் அபி ேஷகம் நடந்தது. அதை தொடர்ந்து, சிறப்பு பூக்கள் அலங்காரத்தில், மூலவர் துர்க்கை அம்மன் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார். மஹா தீபாராதனைக்கு பிறகு, பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.அதேபோல், தலையூர் மாரியம்மன் கோவில், புகழூர் மாரியம்மன் கோவில், பொன்னாச்சி அம்மன் கோவில், திருகாடுதுறை மாரியம்மன் கோவில், தோட்டக்குறிச்சி மலையம்மன் கோவில் மற்றும் நொய்யல் செல்லாண்டியம்மன் கோவில்களில், ஆடி மாத பவுர்ணமியையொட்டி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.