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அரசு பஸ் மோதியதில் முதியவர் உயிரிழப்பு

அரசு பஸ் மோதியதில் முதியவர் உயிரிழப்பு

ADDED : நவ 04, 2026 07:13 AM

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ADDED : நவ 04, 2026 07:13 AM

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கரூர்:க.பரமத்தி அருகே நடந்து சென்ற முதியவர், அரசு பஸ் மோதி உயிரிழந்தார்.

கரூர் மாவட்டம், காட்டுமுன்னுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகேசன், 62; இவர் கடந்த, 2ல், கரூர் -கோவை சாலை காட்டு முன்னுார் பகுதியில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, அந்த வழியாக நாமக்கல் மோகனுாரை சேர்ந்த பெருமாள், 51; என்பவர் ஓட்டி சென்ற அரசு பஸ் முருகேசன் மீது மோதியது. அதில், தலையில் படுகாயம் அடைந்த முருகேசன் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, முருகேசனின் சகோதரர் சீனிவாசன், 51; போலீசில் புகார் செய்தார்.

க.பரமத்தி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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