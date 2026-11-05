/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/அரசு பஸ் மோதியதில் முதியவர் உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 07:13 AM
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கரூர்:க.பரமத்தி அருகே நடந்து சென்ற முதியவர், அரசு பஸ் மோதி உயிரிழந்தார்.
கரூர்
மாவட்டம், காட்டுமுன்னுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகேசன், 62; இவர்
கடந்த, 2ல், கரூர் -கோவை சாலை காட்டு முன்னுார் பகுதியில் நடந்து சென்று
கொண்டிருந்தார். அப்போது, அந்த வழியாக நாமக்கல் மோகனுாரை சேர்ந்த
பெருமாள், 51; என்பவர் ஓட்டி சென்ற அரசு பஸ் முருகேசன் மீது மோதியது.
அதில், தலையில் படுகாயம் அடைந்த முருகேசன் உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, முருகேசனின் சகோதரர் சீனிவாசன், 51; போலீசில் புகார்
செய்தார்.
க.பரமத்தி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.