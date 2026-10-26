வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது வேலைக்கு சென்றதால் தப்பிய மூதாட்டி
வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது வேலைக்கு சென்றதால் தப்பிய மூதாட்டி
ADDED : அக் 23, 2026 07:07 AM
கரூர்:கரூர்
மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் பெய்த மழையால், 35 ஆண்டுகள்
பழமையான வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது. நல்வாய்ப்பாக மூதாட்டி
வெளியே சென்றிருந்ததால் உயிர் தப்பினார்.
கரூர், எஸ்.வெள்ளாளபட்டி
இந்திரா நகரை சேர்ந்தவர் குஞ்சம்மாள், 65. இங்குள்ள குடியிருப்பு,
40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அப்போதைய முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்., ஆட்சி
காலத்தில் கட்டித் தரப்பட்டவை. கரூரில், சில தினங்களாக மழை பெய்து
வருகிறது. இந்திரா நகர் பகுதியில் உள்ள பழமையான வீடுகள் அனைத்தும்,
மழைநீரில் ஊறி, சுவர்கள் மற்றும் மேற்கூரைகளில் ஈரப்பதம் அதிகமாக
காணப்பட்டது. இதில், குஞ்சம்மாள் வீட்டின் சிமென்ட் தளம் மற்றும்
மேற்கூரை, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு பயங்கர சத்தத்துடன் இடிந்து
விழுந்தது. சம்பவம் நடந்த போது குஞ்சம்மாள் வெளியே சென்றிருந்ததால்,
அசம்பாவிதம் நடைபெறவில்லை.
கரூர் சப்-கலெக்டர் வெங்கடேசன்
ஆய்வு மேற்கொண்டார். கரூர் தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து, இடிந்து
விழுந்த வீட்டின் எஞ்சிய பக்கவாட்டு சுவர்களை இடித்து அகற்றினர்.
'தற்போது பெய்து வரும் மழையால், எப்போது வீடுகள் இடிந்து விழுமோ என்ற
அச்சத்துடனேயே குழந்தைகளுடன் வாழ்ந்து வருகிறோம். எனவே, பெரிய
அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்பாக, சேதமடைந்த பழைய குடியிருப்புகளை
முழுமையாக அகற்றி, தமிழக அரசு உடனடியாக அனைவருக்கும் புதிய
கான்கிரீட் வீடுகளை கட்டித்தர வேண்டும்' என அப்பகுதி மக்கள்
கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.