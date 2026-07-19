/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/திருச்சி சாலையில் மின் விளக்கு அவசியம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:42 AM
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கரூர்:கரூர்
- திருச்சி சாலை, புலியூரில் இருந்து, வீரராக்கியம் பிரிவு வழியாக
திருச்சி உள்ளிட்ட, டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு பஸ், லாரி உள்ளிட்ட
வாகனங்கள் சென்று, திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இணைகின்றன. இதனால்,
புலியூர் முதல் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை, சாலை விரிவாக்க பணிகள்
சமீபத்தில் தொடங்கியது.
தற்போது பணிகள் நிறைவு பெற்று, சாலையின்
நடுவே தடுப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மின் கம்பங்கள்
அமைக்கப்படவில்லை. இதனால், கரூர் - திருச்சி சாலை, விரிவாக்கம்
செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இருளில் மூழ்கியுள்ளது. எனவே, புதிய கரூர்
- திருச்சி விரிவாக்க சாலையில் மின் கம்பங்கள் அமைத்து, விளக்குகளை
பொருத்த மாநில நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்.