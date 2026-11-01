/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மின்சாரம் தாக்கியதில் எலக்ட்ரீஷியன் பலி
ADDED : அக் 31, 2026 07:17 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே, மின்சாரம் தாக்கி எலக்ட்ரீஷியன் உயிரிழந்தார்.
கரூர்
வெங்கமேடு வி.வி.ஜி., நகர் ஆறாவது கிராஸ் பகுதியை சேர்ந்தவர்
பிரசாந்த், 38; எலக்ட்ரீஷியன். இவர் கடந்த, 28 இரவு, வெங்கமேடு அன்னை
சத்யா சாலையில், கவிதா என்பவரது வீட்டில், எலக்ட்ரிக் தொடர்பான
பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக
மின்சாரம் தாக்கியதில், மயங்கி விழுந்த பிரசாந்தை அருகில்
இருந்தவர்கள், கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு
அழைத்து சென்றனர். ஆனால், செல்லும் வழியில் அவர் உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, பிரசாந்த் மனைவி ஆனந்தி, 24, போலீசில் புகார் செய்தார்.
வெங்கமேடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.