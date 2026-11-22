ADDED : நவ 21, 2026 04:31 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த சிவாயம் பஞ்., குப்பாச்சிப்பட்டியில் எல்லையம்மன்,
கன்னிமார், மாயவர், மதுரை வீரன், பரசுராமர், ஜமக்கனி முனிவர்,
சரஸ்வதி, வீரபத்திரர், மலை சுவாமி ஆகிய கோவில்கள் உள்ளன. கோவிலை
புனரமைத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த கோவில் குடிப்பாட்டுக்காரர்கள்
மற்றும் விழாக்குழுவினர் முடிவு செய்தனர்.
பணிகள் நிறைவடைந்ததை
அடுத்து, நேற்று முன்தினம், குளித்தலை கடம்பர்கோவில் காவிரி ஆற்றில்
இருந்து தீர்த்தம் எடுத்து வந்தனர். சிவாச்சாரியார்கள், புனிதநீர்
அடங்கிய கும்பத்தை யாக சாலையில் வைத்து, இரண்டு கால வேள்வி பூஜை
செய்தனர். நேற்று காலை, 8:00 மணிக்கு, யாக சாலையில் இருந்த கும்பத்தை,
மேளதாளம் முழங்க ஊர்வலமாக எடுத்து வந்தனர். தொடர்ந்து, கோபுர கோபுர
கலசத்திற்கு புனிதநீ ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்தனர். பின்,
மூலவருக்கும் சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை செய்யப்பட்டது. பக்தர்கள்
மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது.
கரூர், திருச்சி, திண்டுக்கல்,
ஈரோடு, நாமக்கல், கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து கோவில்
குடிப்பாட்டுக்காரர்கள், பக்தர்கள் திரளாக பங்கேற்றனர்.