/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/உரிமையாளர் வீட்டில் திருடிய ஊழியர் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 AM
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கரூர்:கரூரில், கரம் மசாலா கடை நடத்தி வரும் உரிமையாளர் வீட்டில் திருடிய ஊழியரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
கரூர்
கருப்பாயி கோவில் தெருவை சேர்ந்த, பாலசுப்பிரமணியன் என்பவரது
மனைவி கோகிலா, 36; கரம் மசாலா கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது கடையில்,
கரூர் வஞ்சியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த தினேஷ்குமார், 37; என்பவர்
வேலை செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் காலை
உரிமையாளர் கோகிலா வீட்டுக்கு சென்ற, தினேஷ் குமார் வீட்டில் இருந்த
அரைபவுன் தங்க சங்கிலி, மூன்று வெள்ளி நாணயங்களை திருடியுள்ளார்.
இதுகுறித்து, கோகிலா போலீசில் புகார் செய்தார். இதையடுத்து
தினேஷ்குமாரை, கரூர் டவுன் போலீசார் கைது செய்தனர்.