கரூரில் போலி டெண்டர் கும்பல் கொதிக்கும் தரைக்கடை வியாபாரிகள்
கரூரில் போலி டெண்டர் கும்பல் கொதிக்கும் தரைக்கடை வியாபாரிகள்
ADDED : நவ 02, 2026 07:04 AM
கரூர்:தீபாவளி
பண்டிகையை முன்னிட்டு, அனுமதியின்ற தற்காலிக கடைகள் அமைக்கும்
வியாபாரிகளிடம், போலி டெண்டர் கும்பல், ஒரு கடைக்கு, 7,500 ரூபாய்
பணம் வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
கரூர்
மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஜவஹர் பஜார், கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோவில்
சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், தீபாவளி பண்டிகை காலங்களில் ஜவுளி,
பட்டாசு, கவரிங் நகைகள், காலணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை
விற்பனை செய்ய தரைக்கடைகள் அமைக்கப்படுவது வழக்கம். நடப்பாண்டு,
அப்பகுதிகளில் ஏராளமான தற்காலிக தகர கொட்டகைகள் அமைக்கும் பணி
தீவிரமாக நடக்கிறது. இந்நிலையில், மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம்
எவ்வித முன் அனுமதியும் பெறாமல், வியாபாரிகளிடம் பெரும் தொகை
வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அ.தி.மு.க., கலைப்பிரிவு மாவட்ட செயலர் சுரேகா பாலச்சந்திரன் கூறியதாவது:
கடந்த
ஆட்சியில், தரைக்கடைகளுக்கு கட்டணம் கிடையாது என
தெரிவித்துவிட்டு, தீபாவளி சமயத்தில் எவ்வித டெண்டரும் விடாமல் கடை
ஒன்றுக்கு, 2,500 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டது. தற்போது, ஆட்சி மாற்றம்
ஏற்பட்ட பின், இந்த முறைகேடான கட்டண வசூல் தொடர்கிறது. மாநகராட்சி
சார்பில் முறையான டெண்டர் அறிவிப்போ, நடைமுறைகளோ பின்பற்றப்படாமல்
கோவில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தற்காலிக கடைகள் அமைக்கப்பட்டு
வருகின்றன. இதில், 10க்கு20 சதுரடி பரப்பளவிலான தகர கொட்டகைக்கு,
தலா, 7,500 ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர். தகரக்கொட்டகை
வேண்டாம் எனக்கூறும் வியாபாரிகளை, கடை அமைக்க கூடாது என
மிரட்டுகின்றனர். வசூலில் ஈடுபடும் நபர்களிடம் கேட்டால்,
மாநகராட்சியில் டெண்டர் எடுத்துள்ளதாக கூறுகின்றனர். அதற்கான
அனுமதி கடிதத்தை கேட்டால் எந்த பதிலும் இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து,
கரூர் மாநகராட்சி உதவி கமிஷனர்(பொ) மஞ்சுநாத்திடம் கேட்டபோது,
''தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கரூர் மாநகராட்சி சார்பில்
தற்காலிக கடைகள் அமைப்பதற்கு எந்தவித டெண்டரும் விடப்படவில்லை.
மாநகராட்சி இடத்தில் சட்டவிரோதமாக கடைகள்
அமைக்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது வசூலில் ஈடுபட்டாலோ, அவர்கள் மீது
போலீஸ் மூலம் புகார் அளிக்கப்பட்டு கடுமையான நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.