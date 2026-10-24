/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/விவசாயிக்கு கத்திக்குத்து: போலீசார் விசாரணை
ADDED : அக் 23, 2026 07:04 AM
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குளித்தலை,:குளித்தலை
அடுத்த வைகைநல்லுார் பஞ்., வை.புதுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சண்முகம்,
42. விவசாய கூலி தொழிலாளி. கடந்த 20ம் தேதி இரவு 10:45 மணியளவில்,
தனது வீட்டில் இருந்து வெளியே சிறுநீர் கழிக்க வந்தார்.
அப்போது அடையாளம்
தெரியாத இருவர், தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, முதுகிலும் வயிற்றிலும்
கத்தியால் குத்தி விட்டு தப்பினர்.காயமடைந்த சக்திவேல், கரூர்
அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று
வருகிறார். இச்சம்பவம், நிலப்பிரச்னையின் முன்விரோதம் காரணமாக
நிகழ்ந்ததா என்பது குறித்து, குளித்தலை போலீசார் விசாரணை செய்து
வருகின்றனர்.