மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடி பணியில் விவசாயிகள் ஆர்வம்
மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடி பணியில் விவசாயிகள் ஆர்வம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:05 AM
கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதியில், மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி பணிகளில் விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த சிவாயம், பாப்பகாப்பட்டி, சரவணபுரம், பாம்பன்பட்டி,
மலையாண்டிப்பட்டி, மகிளிப்பட்டி, உடையந்தோட்டம்,
குழந்தைப்பட்டி, மேட்டுப்பட்டி, வரகூர் பகுதிகளில் விவசாயிகள்
பரவலாக மரவள்ளிக்கிழங்கு சாகுபடி செய்துள்ளனர். கிணற்று நீர் பாசன
முறையில் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படுகிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு
முன்பு கிழங்கு குச்சிகள் நடப்பட்டது. தற்போது செடிகள் பசுமையாக
வளர்ந்துள்ளது.
மேலும் மரவள்ளி கிழங்கு செடிகளில் கிழங்குகள் பிடித்து வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
குறைந்த
பாசன நீர் கொண்டு விவசாயம் செய்யப்படுகிறது. தற்போது மழை
இல்லாததால் மரவள்ளிக்கிழங்கு செடிகளுக்கு வாரம் ஒருமுறை தண்ணீர்
பாய்ச்சப்படுகிறது. இந்த பகுதியில், 100 ஏக்கர் பரப்பளவில்
சாகுபடி நடந்துள்ளது. கடந்தாண்டு விலை உயராமல் விலை சரிந்து விற்பனை
செய்யப்பட்டது.
இந்தாண்டும் போதிய மழை இல்லாததால், வறட்சி
காரணமாக விலை மேலும் கூடுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் மரவள்ளிக்
கிழங்கு சாகுபடி பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.