/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மிளகாய் நாற்று நடவு பணியில் விவசாயிகள்
ADDED : நவ 10, 2026 04:10 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணராயபுரம்; கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதியில். மிளகாய் நாற்று நடவு பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட வரகூர், மேட்டுப்பட்டி, வீரவள்ளி, குழந்தைப்பட்டி, வயலுார், சரவணபுரம், பாம்பன்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் விவசாயிகள் பரவலாக மிளகாய் சாகுபடி பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் விவசாயிகள், நிலங்களில் உழவு பணி செய்து சமன்படுத்தி உள்ளனர். மேலும். நாற்றங்காலில் உள்ள மிளகாய் நாற்றுகளை நடவு செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கிணற்று நீர் பாசன முறையில் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படுகிறது. மிளகாய் சாகுபடி மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஓரளவு வருமானம் கிடைத்து வருகிறது. தற்போது பரவலாக, 30 ஏக்கர் பரப்பளவில் சாகுபடி பணி நடந்துள்ளது.