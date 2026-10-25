/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/நெல் சாகுபடி பணியில் விவசாயிகள் மும்முரம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:41 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கோவக்குளம் பகுதியில், நெல் சாகுபடி பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த கோவக்குளத்தில்,
காட்டுவாரி பாசன வாய்க்கால் மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படுகிறது.
தற்போது நெல் சாகுபடி பணிகளை துவங்கும் வகையில், விளை நிலங்களில்
டிராக்டர் இயந்திரம் கொண்டு உழவு செய்யப்படுகிறது. வயல்களில் உழவு
பணிகள் முடிந்த பிறகு நெல் நாற்று நடவு பணிகள் துவங்கப்படுகிறது.
தற்போது மழை பெய்து வருவதால், விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் நெல் சாகுபடி
பணிகளில் கவனம் செலுத்தியுள்ளனர்.