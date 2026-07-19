/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி பணியில் விவசாயிகள்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:43 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதியில், சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த சிவாயம், வேப்பங்குடி, பாப்பகாப்பட்டி, குழந்தைப்பட்டி,
சரவணபுரம், பாம்பன்பட்டி, இரும்பூதிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில்
சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. கிணற்று நீர் பாசன
முறையில் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படுகிறது.
தற்போது நடவு செய்யப்பட்ட
சின்ன வெங்காயம் பயிர்களின் நடுவில், களைகள் முளைப்பதால் வளர்ச்சி
பாதிப்பு ஏற்படும் நிலை உள்ளது. இதனை தடுக்கும் வகையில் களைகளை அகற்றும்
பணியில், விவசாய தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். குறைந்த நாட்களில்
வருமானம் வரும் என்பதால், விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் சின்ன வெங்காயம்
சாகுபடி பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.