/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ கரூரில் வரும் 24ல் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:46 AM
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கரூர்; கரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் வரும், 24ல் நடக்கிறது என, கலெக்டர் முத்துக்கு-மரன் தெரிவித்துள்ளார்.
கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் வரும், 24 காலை, 11:00 மணிக்கு மாதாந்திர விவ-சாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது. மாவட்-டத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள், விவசாய சங்க பிர-திநிதிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று, தங்களது குறைகளை நேரிலும், மனுக்களாகவும் கொடுத்து தெரிவிக்கலாம்.இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.