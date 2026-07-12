அதிக மகசூல் தரும் சேனைக்கிழங்கு அரவக்குறிச்சி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
அதிக மகசூல் தரும் சேனைக்கிழங்கு அரவக்குறிச்சி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:59 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி சுற்றியுள்ள பல்வேறு பகுதிகளில், சேனைக்கிழங்கு சாகுபடி அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. ஏக்கருக்கு, 6 டன் வரை மகசூல் கிடைப்பதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சின்னதாராபுரம், தலையூர், ஓத்தமந்துறை, நேரு நகர், புளியம்பட்டி, தொக்குப்பட்டிபுதுார், தொகுப்பட்டி, சீரங்ககவுண்டனுார், ராஜபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சேனைக்கிழங்கு சாகுபடி பரவலாக நடந்து வருகிறது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே அறுவடை செய்யப்படும்.உள்ளூர் விவசாயிகள் விரும்பி செய்யும் தொழிலாக திகழ்கிறது. கிலோவுக்கு, 40 ரூபாய் வரை விலை போவதால், நல்ல வருமானம் கிடைக்கிறது.
இது குறித்த, விவசாயி குழந்தைசாமி கூறியதாவது:சேனைக்கிழங்குடன், மஞ்சள் மற்றும் கூடுதல் பயிர்களையும் இணைத்து சாகுபடி செய்கிறோம். அமராவதி வாய்க்கால் மற்றும் கிணற்று பாசனத்தை நம்பி, 10 ஆண்டுகளாக சேனைக்கிழங்கு பயிரிட்டு வருகிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூடுதல் மகசூல் கிடைக்கிறது.அரசு தரப்பில் கூடுதல் மானியம் வழங்கப்பட்டால், சாகுபடி மேலும் அதிகரிக்கும். அரவக்குறிச்சி பகுதியில் இருந்து, சேனைக்கிழங்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும், பக்கத்து மாநிலங்களுக்கும் அளவில் அனுப்பப்படுகிறது. திருமணங் கள், விழாக்களில் சமைய லுக்கு சேனைக்கிழங்கு அதிகமாக பயன்படுத்துவ தால், சந்தையில் இதற்கு எப் போதும் வரவேற்பு உள்ளது.இவ்வாறு கூறினார்.