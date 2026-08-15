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பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 06:51 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:51 AM

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அரவக்குறிச்சி:அமராவதி அணையில் இருந்து, பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படுமா என விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலை பேட்டை அருகே அமராவதி அணை உள்ளது. 90 அடி உயரம் கொண்ட அணையின் மூலம் கரூர், திருப்பூர் மாவட்டங்களில், 54,000 ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறுகிறது. இதன் மூலம் நெல், மஞ்சள், வாழை, கரும்பு, பருத்தி, மக்காச்சோளம், சேனைக்கிழங்கு உள்ளிட்டவை பயிரிடப்படுகிறது. இந்நிலையில் இந்தாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்து வருவதால், தற்போது விவசாயிகள் எந்த பாசனமும் செய்யாமல் தயங்கி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக கேரள மாநிலம் மூணாறு, மறையூர் பகுதியில் மழை பெய்து வருவதால் துாவானம், பாம்பாறு, பாலாறு உள்ளிட்ட ஆறுகளில் வரும் தண்ணீர் அமராவதி அணைக்கு வந்து சேர்கிறது. இதனால் அணை நீர்மட்டம் நேற்று காலை, 52.27 அடியாக உயர்ந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 527 கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அணையில் தற்போது, 1,290 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.

கரூர் மாவட்டத்தில் சில பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, பாசனத்திற்கு அமராவதி அணையில் இருந்து, தண்ணீர் திறக்கப்படுமா என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். மேலும் குடிநீர் தேவைக்கு, அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். கடைமடை பகுதி வந்து சேரும் வரை, தண்ணீர் திறக்க வேண்டுமென அனைவரும் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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