கரூர் வட்டாரத்தில் சாரல் மழை மகிழ்ச்சியில் விவசாயிகள், மக்கள்
கரூர் வட்டாரத்தில் சாரல் மழை மகிழ்ச்சியில் விவசாயிகள், மக்கள்
ADDED : நவ 07, 2026 06:11 AM
கரூர்:கரூர்
மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், நேற்று காலை திடீரென சாரல் மழை
பெய்ததால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
தென்
மேற்கு வங்க கடல் பகுதிகளில், குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை
காரணமாக தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில், மழை பெய்யும் என,
சென்னை வானிலை மையம், நேற்று முன்தினம் அறிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில்
நேற்று காலை முதல் கரூர் வட்டார பகுதிகளில், வானம் மேகமூட்டமாக
காணப்பட்டது. நேற்று காலை, 11:00 முதல், 11:30 மணி வரை கரூர் டவுன்,
திருகாம்புலியூர், சுக்காலியூர், வெங்கமேடு, பசுபதிபாளையம்,
தொழிற் பேட்டை, காந்தி கிராமம், தான்தோன்றி மலை, ஆண்டாங்கோவில்,
வெள்ளியணை, வாங்கல், புலியூர், மண்மங்கலம் மற்றும் சுற்று வட்டார
பகுதிகளில் குளிர்ந்த காற்றுடன் சாரல் மழை பெய்தது.
* மாயனுார்
கதவணைக்கு நேற்று காலை, 6:00 மணி நிலவரப்படி வினாடிக்கு, 376 கன
அடியாக, தண்ணீர் வந்தது. மாயனுார் கதவணையில் இருந்து, டெல்டா
பாசனத்துக்கு சாகுபடி பணிக்காக, காவிரியாற்றில், 945 கன அடி தண்ணீர்
திறக்கப்பட்டது. நான்கு பாசன வாய்க்காலில், தண்ணீர் திறப்பு
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
* கரூர் மாவட்டத்தில் நேற்று காலை, 6:00 மணி
வரை கடந்த, 24 மணி நேரத்தில் கடவூரில், 4 மி.மீ., பாலவிடுதியில், 5
மி.மீ., மழை பெய்தது.