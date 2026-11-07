/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மத்திய அரசை கண்டித்து விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 06, 2026 05:58 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்,:கிருஷ்ணராயபுரம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே, விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விவசாயிகள்
நலத்திட்டங்கள், மானியங்களை பெற, அடையாள அட்டை கட்டாயம் என்ற
மத்திய அரசின் முடிவை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விவசாயிகள் சங்க ஒன்றிய செயலாளர் நாகராஜன் தலைமை வகித்தார். இதில்
மத்திய, மாநில அரசுகளின் விவசாய நலன்களுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை
விளக்கி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. மாவட்ட தலைவர் கந்த
சாமி,
பொருளாளர் சுப்பிரமணியன், முன்னாள் நிர்வாகி தர்மலிங்கம், மாவட்ட
குழு உறுப்பினர்கள் தங்கவேல், ஒன்றிய தலைவர் குமார், பொருளாளர்
பார்த்திபன், உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.