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பயிர் கடன் தள்ளுபடி கோரி விவசாயிகள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

பயிர் கடன் தள்ளுபடி கோரி விவசாயிகள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:12 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:12 AM

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கிருஷ்ணராயபுரம்:தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கம், காவிரி ஆறு பிரிவு பாசன விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில், கிருஷ்ணராயபுரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தலைமை வகித்து பேசியதாவது:

தேர்தல் வாக்குறுதி அடிப்படையில், விவசாயிகளின் கடன்களை ரத்து செய்து, மீண்டும் விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாநில அரசு தள்ளுபடி செய்யவில்லை என்றால், சென்னை தலைமை செயலாகம் முன் விவசாயிகளை திரட்டி பெரிய அளவிலான போராட்டம் நடத்தப்படும். மத்திய அரசு பெரிய நிறுவனங்களுக்கு தள்ளுபடி செய்துள்ளது. ஆனால், விவசாயிகளுக்கு எந்தவிதமான தள்ளுபடியும் செய்யாமல் உள்ளது.

இவ்வாறு பேசினார்.

கிருஷ்ணராயபுரம் காவிரி ஆறு பாசன விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் கோவக்குளம் ராஜேந்திரன், தட்சிணாமூர்த்தி, கிருஷ்ணன், அம்பிகாபதி, சசிக்குமார்,

சுப்புராமன் உள்பட 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.

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