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ஆத்துப்பாளையம் அணைக்கு நீர் வரத்து இல்லாததால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி

ஆத்துப்பாளையம் அணைக்கு நீர் வரத்து இல்லாததால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:01 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:01 AM

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கரூர்; க.பரமத்தி அருகே ஆத்துப்பாளையம் அணைக்கு, தண்ணீர் வரத்து இல்லாததால், விவசாயிகள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

க.பரமத்தி அருகே கார்வாழி ஆத்துப்பாளையம் என்ற இடத்தில், அணை கட்டப்பட்டுள்ளது. நொய்யல் ஆறு மற்றும் கீழ்பவானி பாசன வாய்க்கால் கழிவுநீர் மூலம், ஆத்துப்பாளையம் அணைக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்ல, பிரதான கால்வாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.கடந்த, 2019ல் மழை காரணமாக, 18 ஆண்டுக-ளுக்கு பிறகு அணையின் முழு கொள்ளளவான, 26.9 அடியை தண்ணீர் எட்டியது. இதனால், அணையில் இருந்து, நொய்யல் வாய்க்கால் பகு-தியில் உள்ள, 19 ஆயிரத்து, 500 ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதியை பெறும் வகையில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. அதேபோல் கடந்த, ஆறு ஆண்டு-களாக ஆத்துப்பாளையம் அணையில் இருந்து ஜூலை, ஆக., மாதங்களில் நொய்யல் வாய்க்-காலில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், நீர்ப்

பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை இல்லாததால், ஆத்துப்-பாளையம் அணைக்கு தண்ணீர் வரத்து இல்லை. அணையின் நீர்மட்டம் கடந்த சில நாட்களாக, இரண்டு அடியாக உள்ளது. தண்ணீர் வரத்து இல்-லாததால், ஆத்துப்பாளையம் அணையின், நொய்யல் வாய்க்கால் பகுதி விவசாயிகள் பெரும் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

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